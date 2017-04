Autoridades federales buscan a hispana que pertenece a familia de criminales convictos

Una hispana identificada como Mónica Velasco es buscada por las autoridades federales de Estados Unidos debido a su presunta participación en varios delitos. La mujer es hermana de tres criminales que ya fueron condenados por diversos crímenes, dos de ellos a cadena perpetua.

Un tribunal federal sentenció a 15 años de prisión a Dalia Valencia, hermana de Velasco, por cargos de robo de propiedad gubernamental y conspiración para violar la Ley RICO, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La ley federal RICO prohíbe a la gente organizarse en una empresa criminal. Conspirar para violar el estatuto y robar propiedad gubernamental son delitos por lo que Valencia, de 44 años, se había declarado culpable hace casi 11 meses.

Quedaba pendiente la sentencia, la cual tuvo lugar el miércoles 19 de abril en el tribunal de distrito federal en El Paso, Texas. La sentencia incluyó el pago de 80 mil dólares a las familias de sus víctimas y de casi 50 mil a la Administración del Seguro Social. También se le decomisará una propiedad en El Paso, informó ICE.

Monica Velasco, her 43-year-old sister, remains a fugitive in this case pic.twitter.com/8fzOv1LXF7

— ICE (@ICEgov) April 22, 2017