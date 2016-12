Aunque asegura tiene el derecho de hacerlo, Trump toma decisión y rechaza continuar con sus negocios

El presidente electo, Donald Trump, dijo hoy que aunque tiene el “derecho” de seguir haciendo negocios como mandatario, ha decidido no hacerlo y está rechazando ofertas multimillonarias para evitar la impresión de que incurre en conflictos de interés.

El magnate inmobiliario aseguró que desde su elección el pasado 8 de noviembre ha cerrado la puerta a acuerdos por valor de “miles de millones de dólares”, y que la semana pasada dijo que no a “siete acuerdos con alguien muy importante” porque pensó que “podía percibirse como un conflicto de intereses”.

“No voy a estar negociando acuerdos en absoluto (desde la Casa Blanca). Tengo el derecho a hacerlo. Pero simplemente no quiero hacerlo”, afirmó Trump en una entrevista emitida hoy en la cadena de televisión Fox News.

A finales de noviembre, Trump anunció que se desvincularía de sus empresas para centrarse “por entero” en sus tareas de Gobierno, y aseguró que detallaría su plan para hacerlo en una conferencia de prensa el próximo 15 de diciembre.

Ese plan mantendrá a los hijos del presidente electo al frente de los negocios internacionales de Trump Organization, algo que ha despertado suspicacias dado que ellos han mantenido un papel muy cercano en el equipo de transición a la Casa Blanca y es posible que sigan asesorándole cuando llegue al poder el 20 de enero.

“Mis ejecutivos van a dirigir la empresa junto a mis hijos. Es una gran compañía, pero yo no voy a tener nada que ver con su gestión”, subrayó hoy Trump.

Las preguntas sobre los posibles conflictos de interés de Trump aumentaron esta semana después de que se anunciara que seguirá como productor ejecutivo de “The Celebrity Apprentice” de NBC, el reality que presentó durante 14 temporadas y que le afianzó en la fama.

Sigue “estudiando” si retirarse del acuerdo de París sobre el clima

El presidente electo, Donald Trump, dijo hoy que sigue “estudiando” si retirarse del Acuerdo de París contra el cambio climático, porque teme que seguir sus reglas suponga perder competitividad económica ante países como China.

“Estoy estudiando lo de (el acuerdo de) París. No quiero que nos ponga en una desventaja competitiva con otros países, no quiero que le dé a China u otros países una desventaja sobre nosotros”, afirmó Trump en una entrevista emitida hoy en la cadena de televisión Fox News.

A Trump no le sería tan fácil retirar a Estados Unidos de ese acuerdo que reúne a más de 100 países, dado que este ya ha sido ratificado y contiene una cláusula que le obligaría a esperar cuatro años desde el momento en que decidiera abandonarlo hasta que la desvinculación entrara en vigor.

El presidente electo reiteró que tiene la “mente abierta” respecto a la posibilidad de seguir en el Acuerdo de París, pero opinó que “nadie sabe realmente” lo que ocurre con el cambio climático, a pesar de los muchos estudios científicos que han demostrado sus efectos.

Trump eligió esta semana a Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático, para liderar la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés), que está a cargo de las regulaciones sobre el medioambiente en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, recibió en la Torre Trump de Nueva York a dos grandes activistas en la lucha contra el cambio climático, el ex vicepresidente de EE.UU. Al Gore y el actor Leonardo DiCaprio, quien le entregó una copia de su documental “Before The Flood”.

Antes de entrar en campaña, el magnate neoyorquino llegó a referirse al cambio climático como un “bulo” propagado por China para perjudicar a EE.UU. -una idea que sigue leyéndose en un mensaje que publicó en Twitter en 2012-, aunque luego, durante un debate presidencial, negó haberlo dicho.

Coming up on #FNS — @realDonaldTrump describes what went through his mind on election night. pic.twitter.com/tJ7myY6Sxk

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 11 de diciembre de 2016