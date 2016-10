Audio revela comentarios sexuales de Trump que denigra a mujeres

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, lanzó comentarios sexuales vulgares contra mujeres en 2005, según reveló el diario The Washington Post.

El video ha sido publicado en el portal de ese periódico y contiene palabras que pueden herir susceptibilidades.

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, reaccionó de esta manera:

This is horrific. We cannot allow this man to become president. https://t.co/RwhW7yeFI2

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 7 de octubre de 2016