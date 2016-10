Así terminó último debate

El aspirante republicano Donald Trump aseguró hoy que si llega a la Casa Blanca, crearía una “maquinaría económica” que haría que se pueda crecer a un ritmo anual del 5 % o un 6 %, mientras que si se impusiese su rival demócrata Hillary Clinton sería de “menos que cero”.

“Crearemos una maquinaría económica como no hemos visto en décadas. Podemos crecer a un 5 % o 6 % anual”, afirmó Trump en el tercer y final debate presidencial celebrado en Las Vegas.

“Si llega al poder Hillary (Clinton)”, advirtió el republicano, “el crecimiento económico sería menos que cero”.

Por su lado, la demócrata criticó las propuestas económicas del magnate neoyorquino que lo que busca, dijo, es bajar los impuestos a los más ricos, e insistió en que su plan económico no contempla subidas de impuestos para la clase media.

“Subiremos los impuestos a los más ricos”, precisó Clinton a la vez que defendió que protegerá los programas sociales y la reforma sanitaria conocida como “Obamacare”.

La mejor forma de recuperar la economía es “reconstruir la clase media”, aseguró Clinton.

Trump recordó que las propuestas de su rival demócrata lo único que prometen es continuar con el gobierno del presidente Barack Obama, que ha sido responsable de la recuperación económica de EEUU tras una crisis más débil de la historia del país.

Para el republicano, el problema que aqueja a la economía estadounidense es el exceso de regulación y la expansión del gobierno federal, que está ahogando la iniciativa empresarial responsable de la creación de empleo.

Mientras que en el tema migratorio los candidatos chocaron.

El magnate acusó en el foro en Las Vegas, Nevada, a la ex Secretaria de Estado de querer dar una amnistía a los inmigrantes y de querer fronteras abiertas, lo que, aseguró, sería un desastre.

En contraste, Clinton defendió que una deportación masiva de inmigrantes trabajadores no es compatible con los valores estadounidenses.

“Necesitamos una frontera fuerte o no tenemos país. He conocido a madres cuyos hijos fueron asesinados por personas que cruzaron la frontera, que están trayendo drogas y crímenes.

“Quiero construir un muro: (así) paramos las drogas y a los criminales. (También) quiero, primero, sacar a toda la gente mala, y una vez que tengamos una frontera segura, ya veremos (sobre los migrantes)”, expuso Trump.

En respuesta, Clinton contó que recordó a una jovencita de Las Vegas, Karla, que estaba preocupada porque sus padres, que son inmigrantes, fueran deportados.

“Ellos trabajaron duro e hicieron lo posible por darle una buena vida. Yo no quiero separar familias. Tenemos más de 11 millones de inmigrantes, 4 millones de ciudadanos estadounidenses hijos de migrantes. Lo que propone Trump significaría tener oficiales haciendo redadas en cada casa y cada negocio, y eso no es compatible con quienes somos como nación”, dijo la ex Secretaria de Estado.

Clinton añadió que ella tiene un plan para asegurar la frontera, pero que difiere del de Trump.

Los candidatos chocaron entonces sobre la polémica visita del magnate a México.

Mientras que Clinton acusó a Trump de no tener bases para su promesa del muro, pues “en una pelea de Twitter”, el Presidente Enrique Peña Nieto le aseguró que no pagará por él, el magnate aseguró que su visita fue muy buena y que tendrá mejores relaciones y negociaciones con México que Clinton.

Donald Trump dijo que su estricta estrategia migratoria es una manera de sacar a los “bad hombres” de Estados Unidos.

El candidato presidencial republicano afirmó que construiría una valla en la frontera con México y deportaría a “algunas muy, muy malas personas del país”, y luego averiguaría quién podría ser readmitido. Culpó a algunos “bad hombres” por la epidemia de drogas en todo el país y prometió que “los vamos a sacar”.

La propuesta de Trump de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México lo ayudó a obtener la nominación del Partido Republicano a la presidencia.

También acusó a Hillary Clinton de estar a favor de “fronteras abiertas” y “amnistía” para las personas que están ilegalmente en el país.

Clinton está a favor de una política menos estricta que la de Trump. Pero aún respalda una extensa reforma migratoria que incluiría que las personas que están ilegalmente en el país restituyan impuestos y otras sanciones.