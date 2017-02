Así reaccionó Hillary tras elección de hispano

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton felicitó hoy a Tom Pérez por su elección como nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) y expresó confianza en su capacidad para unir al partido.

“Felicidades al nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez y al vicepresidente Keith Ellison. Emocionada por un partido fuerte y unificado que representa lo mejor de nuestro país en el futuro”, dijo en su cuenta de la red social Twitter Clinton.

Congrats to @DNC chair @TomPerez & deputy @keithellison. Excited for strong, unified party standing for best of our country into the future.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 25 de febrero de 2017