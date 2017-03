Así les agradeció Trump a sus seguidores por la marcha

Después de que este sábado, las inmediaciones de Mar-a-Lago fueran escenario de marchas pro Trump, el presidente les agradeció esas muestras de apoyo.

“Gracias por las grandes protestas en todo el país. Un apoyo tremendo. ¡Hacer América grande otra vez!”, escribió Trump hoy en su cuenta de Twitter.

Ese día, en Palm Beach unas 300 personas expresaron su apoyo al presidente, quien les devolvió el gesto con un breve saludo desde el convoy oficial que lo traía de vuelta a su propiedad y club privado, en donde esa noche se realizó una gala de caridad en el salón de bailes de la residencia.

Ni Trump ni la primera dama, Melania, participaron de la gala, aunque medios locales informan que el presidente se acercó a la recepción y saludó a algunos invitados.

En las marchas de apoyo a Trump se registraron algunos arrestos, como ocurrió en St. Paul (Minesota) y Berkeley (California), tras los intercambios ocurridos entre seguidores y opositores del presidente.

Thank you for the great rallies all across the country. Tremendous support. Make America Great Again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de marzo de 2017