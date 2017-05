Así ensayaba Hillary Clinton para evitar abrazo de Trump (VIDEO)

Quien fuera asesor de Hillary Clinton durante su labor como secretaria de Estado del expresidente Barack Obama, Philippe Reines, compartió un tuit en el que revela cómo hizo la demócrata para evitar ser abrazada por Donald Trump.

En las imágenes se puede ver la forma en que fueron los ensayos para el debate de la ex candidata a la presidencia de EE.UU.

“No es fácil evitar el indeseado abrazo de Trump, a veces incluso toma práctica… Momento favorito de la preparación para el debate (9/24/16)”, escribió Reines, quien en aquél momento fingió ser Trump, informó The Washington Post.

En el corto video se puede ver cómo Clinton trata de escapar de un abrazo, pero no lo logra, desatando la risa de los que estaban en el lugar.

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice…

A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa

— Philippe Reines (@PhilippeReines) 19 de mayo de 2017