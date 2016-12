Aseguran que Trump está enojado porque estrellas no quieren asistir a su toma de protesta

A poco menos de un mes de su toma de protesta como presidente de los Estados Unidos y ante la negativa de algunos artistas de actuar en dicha ceremonia, aseguran que Donald Trump se encuentra molesto.

Para muestra uno de sus últimos tuits, en los que el presidente electo escribió: “La llamada lista A de celebridades están esperando boletos para la inauguración, pero mira lo que hicieron por Hillary, NADA. Yo quiero al PUEBLO!”.

The so-called “A” list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!



Y es que aparentemente Trump no se ha tomado nada bien que estrellas como Andrea Bocelli, Celine Dion, Elton John o Vince Neil se hayan negado a actuar en la ceremonia de su toma de posesión el próximo 20 de enero en Washington, según publica la revista People en Español.

El tuit rápidamente generó la reacción de una de las celebridades, la famosa modelo y presentadora del programa Lip Synk Battle Christine Teigen, quien escribió en su cuenta de la red social: “Hola, nosotros también somos el pueblo. También eres nuestro presidente. Yo no quiero que lo seas, pero lo eres. También TODOS sabemos que te estás muriendo por que no tienes nuestra aprobación”, opinó la esposa del cantante John Legend, conocido crítico de Trump.

Hi – we are people. You are our president too. I don’t want you to be, but u are. Also we ALL know you are dying without the approval, dear https://t.co/NaVU1iDban

— christine teigen (@chrissyteigen) 23 de diciembre de 2016