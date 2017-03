Aseguran que Melania y Trump duermen en cuartos separados

Con base en algunos videos y fotografías, muchos han llegado a la conclusión de que Melania Trump no es feliz como esposa del Presidente de Estados Unidos.

Y la idea de que el amor entre la pareja presidencial es sólo una fachada se ha ido acrecentando desde que se supo que ella no viviría en la Casa Blanca, sino en la Trump Tower de Nueva York con su hijo Barron, presuntamente para que éste no viera afectado su año escolar.

Sin embargo, ahora ha trascendido que Melania y Donald Trump nunca duermen juntos, según revelaron varios allegados a UsWeekly.

“Tienen cuartos separados. Nunca pasan la noche juntos. Jamás”, sostiene un informante.

Otra fuente dijo a la publicación que la ex modelo está sumamente enojada y dolida con el empresario por haberla arrastrado a una vida que ella detesta.

“Melania quiere tener lo menos que ver con Donald. Ella no está interesada en la presidencia, en él ni en cualquier cosa que lo involucre”, declaró.

Si bien un representante de la Primera Dama de EU niega las versiones en torno a los hábitos de alcoba de la pareja, hay quien cree que no es signo de problemas maritales.

“Mientras los involucrados estén de acuerdo y cómodo con ello, no me preocuparía por el estado de la relación”, dijo al diario The Independent Madeleine Mason, terapeuta de parejas.

La experta destaca que dormir en camas separadas tampoco es necesariamente sinónimo de ausencia de relaciones sexuales.

“De hecho, puede haber mucho sexo y hasta disfrutar acurrucarse un rato juntos antes de retirarse a sus respectivas habitaciones para una buena noche de sueño”, apunta Mason.

The Independent también recordó que, en alguna ocasión, la propia Melania dijo que la clave de un matrimonio exitoso era tener baños separados. Así que tal vez ahora ello se haya hecho extensivo a las recámaras.