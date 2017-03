Aseguran que le quitan visa a mexicano que ‘se llevó’ el jersey de Tom Brady

Tras la polémica por los supuestos robos de los jerseys de Tom Brady, el gobierno de los Estados Unidos decidió cancelarle la visa a Mauricio Ortega, exdirector de La Prensa.

Según el diario mexicano Milenio, las autoridades mexicanas dijeron que junto a esta medida la policía de Houston afirmó que se mantiene abierta una investigación contra Ortega, a pesar de que la NFL declinó presentar cargos contra él, por lo que se podría solicitar una orden de extradición para que declare sobre el robo.

Si se continúa con la investigación, centrada especialmente por el robo del jersey utilizado durante el Super Bowl 51, Mauricio Ortega aún podría ser detenido para responder por el crimen.

Por otra parte en un video que publicó el canal de “Undisputed” en YouTube, Mauricio Ortega aparece con el rostro sin difuminar y se ve con detenimiento la manera en la que actuó para entrar y salir de la zona de vestidores para robar el jersey de Tom Brady.

Ortega se percató de la existencia de las cámaras y en todo momento trae cubierta la acreditación con su corbata.

También se puede observar el momento en el que voltea para asegurarse de que nadie lo seguía cuando abandonó el túnel que lleva a los vestidores del NRG Stadium.

El exdirector del periódico La Prensa es el presunto sospechoso de robar los jerseys de Tom Brady en los Súper Tazones 49 y 51, así como algunos otros artículos de distintos jugadores.

En el video, los presentadores del programa argumentaron que se vieron en la necesidad de difuminar el rostro del periodista mexicano por cuestiones legales, pero que tras tener una aprobación se mostraron más fragmentos del mismo.

EXCLUSIVE: In newly released video, alleged culprit in Tom Brady’s jersey theft identifiable without facial pixelation.

via @JayGlazer pic.twitter.com/BHb0zkrBMJ

— UNDISPUTED (@undisputed) 21 de marzo de 2017