Aseguran que hubo presión para que Embajada de Kuwait cambiara evento a hotel de Trump

La Embajada de Kuwait cambió la ubicación de un evento en un hotel de Four Seasons al nuevo hotel de Donald Trump en Washington, gracias a la presión de miembros de la Organización Trump.

El informe de ThinkProgress, un blog conectado al Center for American Progress, dice que el embajador de Kuwait canceló abruptamente una reserva que tenía con el Four Seasons, donde había celebrado en el pasado su evento del Día Nacional, poco después de las elecciones, según reporta el sitio de noticias The Hill.

La embajada ha firmado un contrato con Trump International Hotel.

ThinkProgress dijo que miembros de la Organización Trump presionaron al embajador para que celebrara el evento en el hotel propiedad del presidente electo, citando a una fuente con conocimiento directo de los arreglos entre los hoteles y la embajada. ThinkProgress dijo que también revisó evidencias documentales que confirman el informe de la fuente.

El cambio se hizo pocos días después de un evento en el hotel de Trump, donde 100 diplomáticos extranjeros se reunieron para discutir “cómo vamos a construir vínculos con la nueva administración”, según un informe del Washington Post.

Diplomáticos extranjeros han admitido abiertamente que algunos ven quedarse en el hotel de la avenida Pennsylvania, propiedad del presidente electo, como una oportunidad para mostrarse a favor de Trump.