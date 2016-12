Aseguran que Andrea Bocelli decidió no actuar en inauguración de Trump

Al ver la reacción de sus fans, Andrea Bocelli ha decidido no actuar en la ceremonia de toma de protesta de Donadl Trump como presidente de los EE.UU.

Al menos así lo asegura el sitio de noticias Page Six, quien publicó que “Bocelli dijo que no había manera de que él aceptara el concierto… él estaba “recibiendo demasiadas críticas” y dijo que no”.

En respuesta a los informes, el presidente del Comité de Inauguración Presidencial, Tom Barrack, dijo a CNBC que el presidente electo no le había pedido al cantante de ópera que se presentara en la ceremonia del 20 de enero.

Barrack afirma que Bocelli y su esposa, que son “amigos” de Trump, se ofrecieron a considerar la actuación si es que “les servía de algo”, según publicó The Huffington Post.

La semana pasada se anunció que Jackie Evancho, una cantante de 16 años mejor conocida por aparecer en “America’s Got Talent” a los 10 años, interpretaría el Himno Nacional en la inauguración.

Poco después del anuncio, la madre de Evancho le dijo a TMZ que Bocelli también actuaría. Más tarde, TMZ aclaró que había “saltado la pistola” en el anuncio, ya que el cantante de 58 años de edad, no se había comprometido formalmente para esa actuación.

En noviembre, Elton John también tuvo que negar los rumores de que se presentaría en la inauguración de Trump. El presidente electo a menudo tocaba la música del cantante en la campaña, a pesar de que contaba con la aprobación del cantante británico.

“Conocí a Donald Trump, él fue muy amable conmigo, no es nada personal, sus puntos de vista políticos son los suyos, los míos son muy diferentes, yo no soy un republicano en un millón de años”, dijo el artista en una entrevista con The Guardian en febrero.