Ascienden a policía que habló español con ‘El Chapo’

Una integrante de la Policía de Nueva York (NYPD), que según las autoridades ayudó a la investigación del narcotraficante mexicano “El Chapo”, fue ascendida el viernes.

El diario New York Post afirma que la agente fue de gran ayuda para la captura del narcotraficante, ya que ella habla español.

Daily News explicó que gracias a que la detective Diana Spangenberg habla el mismo idioma que el capo, le fue más fácil a los investigadores comunicarse con el mexicano, quien ahora está detenido en una cárcel en Manhattan y enfrenta juicio en la Corte Suprema de Brooklyn.

Spangenber tiene 39 años y lleva 15 de ellos trabajando en ese departamento, por lo que apenas hace unos días fue ascendida de segundo grado a detective de primer grado.

Además la oficial pertenece al Grupo Operativo Contra las Drogas del NYPD y fue ascendida durante una ceremonia para varios oficiales, realizada en el One Police Plaza.

También se informó que “El Chapo” pudo contestar las preguntas de los detectives encargados de su caso, gracias a que Spangenberg se pudo comunicar con él. Incluso la oficial fue una de las policías que puso en custodia al narcotraficante apenas pisó suelo neoyorquino.

El narcotraficante fue extraditado por el gobierno de México y viajó a Nueva York hace dos semanas.

#USA NYPD cop promoted after helping bring El Chapo to justice: Det. Diana Spangenberg was among the… https://t.co/rl9jgrMENF #1USNews pic.twitter.com/WlQ8EWlm57

— USA News (@1USNews) January 27, 2017