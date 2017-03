Artista que pintó controversial imagen de Trump en Arizona recibe amenazas de muerte

La artista que pintó una valla que fue instalada en una calle de Phoenix, Arizona, y que ha generado controversia por la forma en que retrata al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que ha recibido amenazas de muerte, informaron varios medios de comunicación.

Los mensajes amenazantes habrían empezado a llegar la noche del sábado 18 de marzo, apenas horas después de que la obra fuera colocada, como parte de un festival de arte local, reportó el sitio web The Hill.

La obra de la artista basada en California, Karen Fiorito, presenta un retrato del presidente Donald Trump que tiene a sus espaldas nubes en forma de hongo, como las que dejan las bombas nucleares luego de estallar, y esvásticas, las cuales han sido deformadas para que aparenten ser símbolos de dólar. En la imagen, Trump también aparece portando un pin con la bandera rusa, en lugar de la estadounidense.

La artista aseguró que sabía que la obra sería controversial.

“Las vallas publicitarias son perfectas, porque no tienes que ir a una galería para verlas”, dijo Fiorito al Arizona Repúblic. “Estás creando un diálogo con el público. Estás llegando a personas a las que no llegarías con tu arte”.

La artista agregó, según el mismo periódico, que “a mí me han llamado comunista, una adoradora de Satán”. Luego aseguró que “no he estado contestando el teléfono. Mi esposo lo ha estado haciendo porque a él no le asusta hablar con la gente, pero él me ha dicho que recibió un par de amenazas de muerte… él dijo que había escuchado que ‘venían por nosotros junto a sus muchachos'”.

A pesar de eso, Fiorito dice que se mantiene firme en que su obra es un símbolo de resistencia, informó el Arizona Repúblic.

“Se trata más de una forma de resistencia, una forma de protesta”, dijo al periódico. “Siento que realmente estoy hablando por otras personas que no pueden decir nada, o elevar sus voces, o que no se sienten seguras haciéndolo. Parte de esto, el trasfondo de esto, es un llamado a la unidad. Es un llamado a las personas que sienten que están en los grupos minoritarios para que se unan”.

