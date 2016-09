Arrrestan a mujer tras hallazgo de cuerpo en congelador vendido en Yard Sale

La policía de Carolina del Norte arrestó a una una mujer luego de que encontraron el cuerpo de la madre de ella, en un congelador vendido en un “yard sale”.

Según BBC News, nombre de la detenida es Marcella Lee de 56 años, quien fue arrestada en Carolina Beach unas 100 millas (160 km) de la ciudad de Goldsboro.

De acuerdo a las autoridades, ella enfrenta cargos por el delito de “no reportar una muerte”.

Arma Roush de 75 años estaba reportada como desaparecida desde agosto del 2015.

Según WCNC, Marcella Lee le había vendido el congelador a una mujer, en una “yard sale”, por el monto de $30.

Lee aparentemente le había dicho a la compradora, que no lo abriera por las próximas tres semanas, porque había unas cosas adentro, de un proyecto escolar conocido como “cápsula del tiempo”. La mujer aparentemente le habría dicho que personeros de su iglesia irían por los “objetos” del congelador. Como no pasó, según lo acordado, la mujer decidió abrir el congelador.

De acuerdo a la cadena local, WRAL, la compradora, quien pidió permanecer en al anonimato, “quedó en shock” tras abrir el congelador, se volvió “histérica” y posteriormente decidió llamar al 911.

Don Peters, un vecino de Roush, dijo que había preguntado a Lee por su mamá, y que ésta le dio diferentes versiones, entre ellas que estaba en un hospital, luego en un asilo de ancianos y posteriormente que estaba en coma.

De acuerdo a la cadena, se hizo un análisis al cuerpo de la señora Roush, el cual no revela “signos de violencia”.