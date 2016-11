Apoya Sanders a Trump contra Carrier México

La presión de Donald Trump para que la empresa Carrier cancele la mudanza a Monterrey de dos de sus plantas de aire acondicionado desde Indiana aumentó ayer con el apoyo del senador Bernie Sanders.

Sólo dos días después de que el Presidente electo de Estados Unidos anunciara estar en pláticas con la compañía para ello, Sanders le pidió a Trump cumplir su promesa de evitar el traslado de empleos de Carrier a México.

“Durante la campaña, Donald Trump hizo un compromiso de 100 por ciento de evitar que (el conglomerado) United Technologies (al que pertenece Carrier) enviara 2 mil 100 empleos de Indiana a México.

“Todos nosotros debemos hacer que Trump rinda cuentas para asegurar que cumpla con su promesa”, escribió Sanders en un comunicado.

“Llamo al señor Trump a dejarle claro al presidente de United Technologies que si su firma quiere recibir otro contrato de defensa por parte de los contribuyentes de este país, no debe mover sus plantas (de Huntington e Indianapolis) a México”, agregó.

Líder del ala progresista del Partido Demócrata opuesta al Tratado de Libre Comercio (TLC), Sanders fue aún más allá y afirmó que él presentará una iniciativa de Ley para Prevenir la Exportación de Empleos desde EU a otros países imponiendo a las compañías varias penalidades.

“United Technologies no es una excepción. Es representativa de cómo tantas corporaciones multinacionales toman ventaja de nuestros ‘sistema económico arreglado’ para aumentar sus ganancias mientras dañan a los trabajadores estadounidenses”, dijo Sanders.

Según el también ex aspirante presidencial, las penalidades en su iniciativa incluirían:

Imponer un impuesto a las compañías que decidan invertir fuera de EU por el monto de los ahorros que logren, obligar a devolver todos los beneficios fiscales y préstamos otorgados por el Gobierno en la última década, prohibir la entrega de todo tipo de contrato público futuro y gravar los salarios de los más altos directivos de las empresas.

En febrero pasado, Carrier anunció que cerraría las dos plantas en Indiana -la de Indianapolis de mil 400 empleos y otra en Huntington con 700 empleos- para trasladar la producción al Monterrey.

Apenas el jueves, durante el Día de Acción de Gracias en EU, Trump reveló en Twitter estar logrando progresos en las pláticas con Carrier para que permanezca en Indiana, uno de los temas en los que más insistió durante la campaña.