Antes de irse, Obama hace su buena obra con hispanos

El presidente, Barack Obama, conmutó hoy las penas de 72 presos condenados por delitos menores relacionados con las drogas, entre los que se encuentran varios hispanos y con lo que suma un total de 944 en sus dos mandatos, de los que 324 cumplían sentencias a cadena perpetua.

Obama está acelerando la autoridad que tiene para otorgar clemencia a individuos encarcelados durante sus últimos meses en la Casa Blanca.

Hace apenas ocho días, el mandatario anunció las conmutaciones de penas a otros 98 condenados por delitos menores relacionados con las drogas.

“Lo que el presidente Obama ha hecho con las conmutaciones no tiene precedentes en la era moderna”, destacó en un comunicado Neil Eggleston, uno de los asesores legales de la Casa Blanca.

Sus once predecesores en la Casa Blanca habían conmutado de manera conjunta un total de 715 condenas y Obama ha alcanzado en solitario un total de 944, una cifra que todavía puede aumentar en los poco más de dos meses que le quedan de mandato.

Entre los beneficiados por las conmutaciones anunciadas hoy hay varios presos con orígenes hispanos, entre ellos Ricardo Flores, de Laredo (Texas) y cuya condena expirará el próximo 4 de marzo, o Jose Gonzalez, de Columbus (Indiana) y que podrá abandonar la cárcel en 2018 con la condición de inscribirse en un programa de desintoxicación.

Obama promueve desde hace tiempo una reforma del sistema de justicia penal con el objetivo de reducir las sentencias a los condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas, que afectan principalmente a los hispanos y a los afroamericanos.

Obama dice que Trump “viola” los valores estadounidenses

El presidente, Barack Obama, dijo hoy en Carolina del Norte que el candidato republicano a sustituirle, Donald Trump, “viola” los valores estadounidenses y está “descualificado” para ocupar la Casa Blanca.

Obama voló hoy a Fayetteville (Carolina del Norte) para pedir a los votantes de este estado clave que salgan a votar por anticipado o el día de las elecciones, el 8 de noviembre, ya que ese estado puede decidir quién será presidente de los Estados Unidos.

El mandatario dijo que “no podemos tener un presidente que todos los días parece violar los valores básicos”, los que los estadounidenses “enseñan a sus hijos” y a los que Trump ha faltado tantas veces “que se ha convertido en algo normal”.

“Mi nombre puede no estar en la papeleta, pero todo por lo que yo he trabajado está en la papeleta: justicia, igualdad, empleos. No elijas miedo; elige esperanza”, aseguró Obama, que volvió a arrastrar multitudes en el empuje final antes de las elecciones y que cuenta con mejores índices de popularidad que la aspirante demócrata, Hillary Clinton, por quien hizo campaña.

En opinión del presidente, Trump “está totalmente descualificado para el trabajo, pero vosotros en Carolina del Norte estáis totalmente cualificados para hacer el trabajo de salir a votar y evitar que (Trump) llegue a la Casa Blanca”.

Obama pidió también que los norcalorinos voten demócrata tanto para el Senado como la Cámara de Representantes en estos comicios, de modo que las propuestas de Clinton puedan ser aprobadas y evitar la oposición republicana en el Congreso.

El presidente advirtió de que el Congreso “no trabajó conmigo y ha prometido incluso ser más disfuncional (con Clinton)”.

Trump ha ganado terreno en las últimas encuestas en Carolina del Norte y se ha puesto ligeramente por delante de Clinton, según la media de las sondeos de RealClearPolitics.

Si Trump vence en Carolina del Norte, sus vías para hacerse con los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia se ampliarían considerablemente, pero aún así el republicano debería arrebatar a su rival todas las plazas competitivas restantes y dar la sorpresa en algún estado tradicionalmente demócrata.