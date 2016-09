ÚLTIMA HORA: Alcalde de Nueva York califica explosión de “acto deliberado”

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó hoy como un “incidente muy grave” la explosión que se registró esta noche en la ciudad, y confirmó que, inicialmente, la consideran como un “acto deliberado”.

Las autoridades de la ciudad informaron de que el saldo actualizado de víctimas es de 29 heridos, uno de ellos grave, y aseguraron que no existen amenazas específicas contra Nueva York de parte de algún grupo terrorista.

En una rueda de prensa en la zona donde se produjo la explosión, De Blasio confirmó que la policía estaba investigando esta noche la posibilidad de un segundo artefacto explosivo, a unas cuatro manzanas del lugar donde estalló el primero.

NEW: NYPD asks residents on West 27th St. in NYC to stay away from windows facing 27th St.: pic.twitter.com/orKJTG6Ihj

La explosión que sacudió esta noche el barrio de Chelsea se registró hacia las 20.30 hora local (00.30 GMT del domingo), con fuerte ruido y que hizo temblar el suelo, según testigos de los hechos.

La policía y los bomberos creen que el artefacto, del que no han dado detalles, se encontraba dentro de un contenedor de basura.

“Se trata de un incidente muy grave”, afirmó De Blasio en su rueda de prensa, acompañado por autoridades del Departamento de Policía de Nueva York y del cuerpo de bomberos.

“Creemos que se trata de un acto deliberado (…) No hay evidencias de una conexión terrorista. Se trata de información preliminar hasta el momento. No hay una amenaza específica contra Nueva York de parte de alguna organización terrorista”, agregó.

La explosión ocurrió horas antes de que comiencen a llegar a la ciudad casi un centenar de gobernantes que participarán desde el lunes en una cumbre que organiza la ONU y en el debate de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Entre las personalidades que estarán presentes figura el presidente estadounidense, Barack Obama, quien arribará a la ciudad este domingo.

At least 29 people hurt in NYC explosion; 24 of them have been hospitalized, officials say. https://t.co/LNAJBK7PjT pic.twitter.com/vfnB3kJYqu

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 18 de septiembre de 2016