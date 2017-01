Lo que hizo el hijo menor de Trump mientras él firmaba las leyes está dando de qué hablar

Mientras Donald Trump firmaba los primeros decretos presidenciales, su hijo menor Barron Trump protagonizó un tierno momento.

En redes sociales los internautas notaron que Barron dejó de prestar atención por un momento a lo que hacía su padre, para jugar con el bebé de Ivanka.

Rodeado de su familia, los asesores de su padre y medios de comunicación, Barron se puso a entretener a su sobrino Theodore, el recién nacido de Ivanka Trump. Ambos personajes causaron ternura y simpatía entre los usuarios y protagonizaron el momento más tierno y memorable de la posesión del republicano, informó SDP.

Pero ese no fue el único momento en el que captó la atención. También el pequeño de los Trump fue captado bostezando en la toma de posesión de su padre. El hijo del nuevo Presidente de Estados Unidos ha llamado la atención por sus gestos de cansancio y aburrimiento. No es la primera vez que se capta al pequeño de los Trump así. El pasado mes de noviembre, ya tuvo problemas para no dormirse durante el discurso de su padre tras ganar las elecciones, publicó la revista Hola.

Sin embargo Melania estuvo muy pendiente de su hijo durante la ceremonia, pues le estuvo acomodando la corbata para que estuviera en su sitio en todo momento.