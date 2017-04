Agente texano finge muerte y huye a México

Un agente de policía que avisó a su esposa de su plan de suicidarse en realidad fingió su muerte y huyó a México, dijeron las autoridades texanas.

Una declaración jurada difundida el viernes reveló que el agente Coleman Martin, de 29 años, días atrás texteó a su esposa la foto de una nota en la que expresaba su intención de ahogarse en un lago cerca de la frontera.

Pero posteriormente las autoridades fueron contactadas por una mujer que recibió un email de Martin en el que explicaba que dejó su auto junto al lago.

Luego fue en bicicleta a una tienda, tomó un taxi hasta la frontera y entró a México en autobús.

Las autoridades continuaban la búsqueda de Martin, acusado de presentar un informe falso, una infracción menor.

Police believe that Coleman Martin, an officer with the Austin Police Department, staged his death & fled to Mexico https://t.co/jRFZKJM8eu pic.twitter.com/ouzp8py7vg

— ABC13 Houston (@abc13houston) April 29, 2017