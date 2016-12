Advierten sobre bajas y potencialmente peligrosas temperaturas (VIDEO)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anunció que temperaturas muy bajas podrían ser potencialmente una “amenaza para la vida”, en la región norte del país.

De acuerdo al Daily Mail, al cerrar el fin de semana el norte de Estados Unidos habrá sido golpeado con temperaturas en extremo bajas, hielo y nieve.

El estado que está siendo más golpeado es Dakota del Norte, donde las autoridades mencionaron que existe un alto riesgo de exponerse a las bajas temperatura por un periódo de más de 10 minutos.

Igualmente el estado de Montana ha estado temperaturas extremas desde ayer. El algunas partes, se han registrado temperaturas de menos 34 Celsius.

Meanwhile: North Dakota, US is experiencing the coldest weather of the season, receiving 19 inches of #snow! By l.ableidinger 19/30 #eustorm pic.twitter.com/dUeygnjtAG

— #eustorm (@EUStormMap) 8 de diciembre de 2016