Adolescente se reune con padres biológicos tras descubrir que fue secuestrada de bebé

Una joven de 18 años que fue secuestrada por la mujer que hasta hace poco creía era su madre, conoció a sus padres biológicos el sábado, informó el Daily Mail.

Kamiyah Mobley, quien vivió toda su vida bajo el nombre de Alexis Manigo, conoció a su padres biológicos (Shanara Mobley and Craig Aiken), en Carolina del Sur.

Los tres se tomaron una foto para captar el emotivo mmento.

Aiken de 41 años calificó el momento como “el mejor día de su vida”.

El padre indicó que en la conversación no hablaron del supuesto secuestro.

“Reímos, conversamos, no permitimos que ningún pensamiento negativo ni hablamos del secuestro”, indicó.



Para la joven ha sido una semana de sentimientos encontrados ya que considera a la mujer que la secuestró como su “mamá” y la defendió por medio de publicaciones en Facebook.

Gloria Williams, se encuentra arrestada en Carolina del Sur y está a las puertas de ser extraditada a Florida, donde 18 años atrás habría cometido el secuestro luego de ingresar al hospital vestida de enfermera.