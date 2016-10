Acusan a hispana de plagio por usar palabra ‘sofisticada’ en ensayo universitario

Tiffany Martínez, una estudiante hispana de la Universidad de Suffolk en Boston, logró la atención nacional luego de postear en Facebook un mensaje en el que denuncia a un profesor, que la acusó de plagio por utilizar una palabra en inglés muy “sofisticada”, informó The Huffington Post.

“Esta mañana fui humillada públicamente en frente de mis compañeros por un profesor, quien asumió que yo había cometido plagio por sonar muy “elegante”. Cuantos títulos universitarios se requieren para que alguien crea que soy parte de la academia”, criticó Martínez.

Según la estudiante hispana, el profesor le devolvió el ensayo y le dijo en frente de toda la clase:

“Este no es su lenguaje”.

La aspirante a profesora notó que el académico le pudo un círculo en la palabra “hence” (una palabra formal que se traduce como por lo tanto o por consiguiente).

De acuerdo a Buzzfeed, aún más humillante para Martínez fue que el profesor le solicitó que indicara donde había “copiado” la palabra.

Martínez, quien nació y creció en el Bronx Nueva York, dijo sentirse ‘aterrorizada’ tras el incidente.

“Al parecer mi nombre y mi apariencia provocan que se me categorize incluso antes de que abra mi boca”, indicó.

De acuerdo a Buzzfeed, la estudiante no ha hablado con el profesor tras el incidente, su denuncia en redes sociales y en un blog personal, ha provocado que el jefe del departamento de sociología de la Universidad de Suffolk haya comenzado una investigación.

“Él está familiarizado con mi trabajo y con lo que escribo, leyó mi ensayo y no dijo otra cosa que fueran buenos comentarios”, añadió.