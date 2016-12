Abogados de inmigración piden a sus clientes indocumentados que permanezcan en las sombras

Aunque tratan de calmar a sus clientes temerosos por la retórica anti inmigrante del presidente electo, Donald Trump, los abogados de inmigración tampoco saben mucho acerca de lo que el futuro gobierno planea hacer con las personas sin documentos y por eso, les están aconsejando que mejor permanezcan en las sombras, en lugar de buscar caminos en su situación legal migratoria.

Según el sitio de noticias Mother Jones, “hay mucho miedo sobre lo que va a suceder, y mucho de eso tiene que ver con el lenguaje y el tipo de odio que escuchamos durante la campaña”, dice Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center de Los Ángeles.

“Creo que el miedo a lo desconocido acaba de resultar en una especie de extrema cautela”. Incluso los inmigrantes con caminos claros hacia las Green Cards u otras formas de estatus legal se han asustado lo suficiente, como para preguntarse si deberían seguir adelante con sus solicitudes, dice.

“Estamos lidiando con docenas de llamadas telefónicas”, añade. “Todos los teléfonos de nuestros abogados están sonando”.

Tocyzlowski y otros abogados de inmigración dicen que tienen poca idea de qué acciones concretas ocurrirán bajo el presidente Trump.

El republicano aún no ha nombrado a su elegido como secretario de Seguridad Nacional, y ha ofrecido pocos detalles sobre las políticas que implementará.

Pero, según Mother Jones, probablemente un programa importante en este sentido es la Acción Diferida para quienes llegaron en la niñez, conocido como DACA. El presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva en 2012 estableciendo el DACA, que permite a los inmigrantes indocumentados que fueron llevados a los Estados Unidos siendo niños a solicitar permisos de trabajo de tres años y exenciones de deportación.

Luego pueden renovar su estatus DACA por un segundo período de tres años. El plan de inmigración que Trump emitió durante la campaña específicamente llama a poner fin al DACA, describiéndolo como “amnistía ejecutiva ilegal”.

Debido a que DACA fue creado por orden ejecutiva, simplemente puede ser abolida con otra orden. “Es el que sabemos que podría ser el más fácil de ser eliminado en enero”, dice Jamilah Espinosa, un abogado de inmigración en Woodbridge, Virginia. En lugar de que los clientes se apresuren a presentar solicitudes antes de que Trump asuma el cargo, los abogados que hablaron con Mother Jones están diciendo a sus clientes indocumentados que permanezcan ocultos, para que no entreguen su información a un gobierno que busca objetivos de deportación el 20 de enero. Todos ellos saben que otros abogados están haciendo lo mismo.

Por un lado, dice Anam Rahman, del bufete de abogados Calderón Seguin con sede en Virginia, no hay tiempo para que esas solicitudes se resuelvan antes de que Obama abandone su cargo. “No creo que vayan a ser concedidas antes del 20 de enero, de hecho, eso es básicamente imposible”, dice Rahman. A partir de septiembre, los tiempos de espera en todo el país para las solicitudes DACA fueron por lo menos de cinco meses. Eso significa perder una cuota de solicitud de 465 dólares por potencialmente nada. “Eso es mucho dinero para estas personas”, dice, “y no creo que obtendrán un beneficio al final del día”.

El riesgo para los propios solicitantes es aún mayor. “La gente sale de las sombras y da toda su información sobre dónde viven y dónde han vivido e incluso sobre los miembros de sus familias”, dice Rahman, “y están dando todo eso al gobierno para obtener un beneficio que es en gran medida especulativo, lo que los pone en la mejor luz posible, podría reunir a toda la gente con DACA”. Esa perspectiva es bastante real que Rahman dice que su firma incluso está aconsejando a clientes que se han movido desde que se inscribieron en DACA a que no llenen las solicitudes de renovación, por temor a proporcionar una potencial fuerza de deportación a Trump.

Rahman y otros abogados esperan que no ocurra un barrido en masa de los titulares del estatuto del DACA. Las deportaciones en masa requerirían más recursos y personal, lo cual podría ser un obstáculo para el plan de Trump. “Nuestro sistema actual está sobrecargado incluso al ritmo que estaba moviéndose bajo la administración Obama”, dice Rahman. Y mientras Toczylowski dice que espera que “las redadas y otras acciones de aplicación de la ley estén a la vuelta de la esquina”, no hay forma de saber a quién van a atacar. “No creo que las personas que son elegibles para DACA realmente vayan a ser una prioridad para la administración Trump”, dice Rahman. “Pero eso es sólo mi especulación optimista, realmente no lo sé”.

Trump dijo al programa 60 Minutes hace dos semanas que inmediatamente se movería para deportar de 2 millones a 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. “Lo que vamos a hacer es conseguir a la gente que es criminal y tenga antecedentes penales, pandilleros, traficantes de drogas”, dijo. Pero no hay indicación de lo que podría clasificar a alguien como tener un registro criminal, alimentando temores de que ofensas menores como conducir sin una licencia podrían resultar en deportación.

Kris Kobach, abogado anti-inmigración y candidato a secretario de Seguridad Nacional, propuso una nueva política que define a los “extranjeros criminales” como inmigrantes indocumentados detenidos por cualquier crimen. “Todo eso resulta en mucho miedo en la comunidad, mucha incertidumbre”, dice Toczylowksi.