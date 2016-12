A unos minutos de retirarse, les dijo sus ‘verdades’ a sus jefes y colegas

¿Qué haría si tuviera la oportunidad de decirles sus verdades a sus jefes y colegas en su último día de trabajo? ¿Se atrevería a hacer lo que hizo Michael Stuban, en sus últimos minutos como parte de la Pennsylvania Turnpike Commission?

Y es que Stuban respondió un cuestionario de salida unos minutos antes de retirarse a sus 58 años de edad, que a juzgar por la respuesta que recibió del presidente de la compañía, no fue bien recibido.

Según The Washington Post, el hombre que había trabajado durante 35 años en la compañía, escribió “una evaluación brutalmente franca de sus colegas y jefes y cómo funcionaban dentro de la agencia estatal”.

En su cuestionario, Stuban dijo que él había gozado realmente su trabajo, según una copia del cuestionario publicado por PennLive: “Realmente no quería retirarme todavía”, escribió. “Me gusta mi trabajo. Los primeros 30 años fueron geniales, pero los últimos 5 años han sido terribles”.

Cuando se le preguntó en el cuestionario cuál era la parte más perturbadora del trabajo, Stuban no se contuvo: “La falsedad”.

También afirmó que los empleados de la agencia “no tienen moral” y que la administración ejecutiva está “fuera de contacto con los empleados promedio” y “sólo pensando en sí mismos”.

“Todo es un secreto de estado, no se pide ninguna opinión desde el principio, sino hasta que se toman las decisiones”, agregó. “Los empleados se mantienen en la oscuridad.”

El mensaje no fue bien recibido por Sean Logan, presidente de la agencia. El ex senador estatal de Pensilvania decidió responder al empleado saliente: “Sr. Stuban… no creo que alguna vez nos hayamos conocido, y después de leer su cuestionario de salida, estoy agradecido de no haberlo hecho”.

Agregó que la agencia “no podría ser un mal un lugar, teniendo en cuenta que (Stuban) se quedó durante 35 años. Mucha suerte en su jubilación”.

Stuban le dijo al Daily News que se enteró de la respuesta de Logan por sus antiguos colegas.

“Él se perdió el punto”, dijo Stuban. “Si no fueras una empresa efectiva y alguien te dijera que hay problemas y no hay moral, no tienes que creerme, pero tal vez alguien debería investigarlo”.

“Ellos contratan a mucha gente que es tonta como una roca”, añadió.

Logan le dijo a PennLive que el cuestionario fue “una manera muy poco sincera de comunicar sus problemas, “si realmente quería ser constructivo con sus críticas y sugerencias, hay otra manera de hacerlo”.

Pero le prestó cierta credibilidad a varias de las críticas de Stuban, como la idea de que los empleados se mantienen en la oscuridad acerca de las decisiones de gestión.