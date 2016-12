Mujer utiliza baño de Walmart para tener a su bebé y después tirarlo a la basura

Una mujer fue arrestada después de que los policías la acusaran de dar a luz a su bebé en un baño de un Walmart en New Roads, Louisiana, y luego abandonarlo en la basura.

Según informó Univisión, la mujer de 34 años dejó al pequeño y después salió del local.

Algunos clientes reportaron el hecho al servicio de emergencia, por lo que bomberos y policías fueron a la tienda.

Aunque los paramédicos le dieron resucitación cardiopulmonar (CPR) a la bebita y la transportaron al hospital alrededor de las 10:15 de la noche del viernes, la bebé está en condición crítica pero estable, reportó el fin de semana el Hospital Infantil Our Lady of The Lake en Baton Rouge, el segundo centro médico al que fue llevada tras su nacimiento.

El nombre de la mujer es Kyandrea Thomas y fue localizada y arrestada el sábado al mediodía, cuando llegó al hospital Lane Memorial, en Zachary. Enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado.

El teniente Shael Stringer dijo que si una familia está desesperada por no poder hacerse cargo de un recién nacido, pueden entregarlo en hospitales, estaciones de policía o bomberos sin cuestionamientos, bajo la ley de “cielo seguro”, que está vigente en todo el país.

Univisión dijo que Thomas ya había sido arrestada en 2009 por un cargo de homicidio negligente tras dejar a un niño solo en un carro bajo altas temperaturas.