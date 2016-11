Mujer con cáncer vive a contra reloj y busca ayuda en Austin (VIDEO)

Rosalba Martínez-López se enteró de que le daban seis meses de vida el junio pasado.

Sentada en el jardín de Austin Hospice (cuidados para personas desahuciadas) durante una tarde soleada de Texas, ella sostiene a su nieta recién nacida y unos tubos le salen del pecho. Martínez-López, de 37 años de edad, parece estar bastante sana: lleva el pelo corto y rizado, tiene las mejillas sonrosadas y luce bien. Pero según pasan las horas, empieza a perder fuerza.

Luego de ser diagnosticada de cáncer cervical en el año 2014 y someterse a muchos tratamientos, la enfermedad ha hecho metástasis en otras partes del cuerpo. Los doctores dejaron de darle tratamiento, pero a veces el dolor es tan fuerte que no puede hablar.

“La verdad, yo he sido una persona que ha sufrido mucho”, dijo Martínez-López. “Por eso digo, uno sufre mucho y no se da cuenta de las cosas, y uno se enferma. Yo he escuchado que si te callas mucho por muchos años, uno se enferma”.

Martínez-López dejará a cuatro hijos y a una nieta, todos menores de 22 años de edad. Los padres de los hijos no están presentes en sus vidas. Tres de sus hijos, Amy Mondragón Martínez, de 16 años de edad, Alex Mondragón Martínez, 15, y Kimberley Mondragón-Martínez, 13, viven en un apartamento de dos habitaciones con Martínez-López, además de la hija de Amy de dos meses de vida, Sofía. La hija mayor, Ana Anacleto Martínez, 21, vive cerca con su novio.

“Mis hijos han sido mi fuerza”, dijo Martínez-López. “Ellos me han apoyado mucho, me traen mucha alegría”.

El apartamento es chico, casi no hay lugar para que los tres hijos hagan su tarea o para que Amy se haga cargo de su bebé. Los hermanos y la nieta comparten una habitación, donde duermen en catres, y los cinco comparten un baño. El espacio es un problema, pero es de lo que menos se preocupa Martínez-López. Ella quiere asegurarse que sus hijos se mantengan juntos cuando ya no esté más aquí.

“Mi gran preocupación es, el día que ya no esté aquí, de que mis niños estén viviendo en un lugar que no es su hogar, donde no sean tratados como parte de la familia”, dijo Martínez-López.

Debido a su enfermedad, Martínez-López no ha tenido un sueldo estable durante más de dos años, aparte de, de vez en cuando, vender elotes en un parque con otros ambulantes. Durante unos meses, un ex novio le ayudó a pagar las facturas, y frecuentemente recibe ayuda de la agencia de Salud y Servicios Humanos de Texas, su iglesia y su familia.

Su estado de estatus migratorio también ha agregado al estrés. Martínez-López se mudó de México con su padre a los 7 años de edad, y posteriormente, por haber estado en una relación abusiva, califica para una visa de inmigrantes que fueron víctimas de crímenes.

“Siempre ha sido independiente, ha sido nuestra mamá y nuestro papá toda nuestra vida”, dijo su hija Ana Anacleto Martínez, quien muchas veces habla de sus hermanos como “los niños”. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando piensa en la posibilidad de que se separen. Ella quiere mantenerlos juntos. “Sus preocupaciones son mis preocupaciones”.

