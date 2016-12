Acusan a mujer de drogar y robar a varios hombres en Miami

Liz Ríos, de 21 años y residente de Miami fue arrestada por la policía local acusada de robar a tres hombres a quienes conoció en varios clubes nocturnos.

Lo robado fueron joyas valoradas en miles de dólares, ropa y otros artículos valiosos.

Ríos fue arrestada el miércoles luego de haber sido identificada por algunas de sus víctimas al cabo de una investigación.

Los cargos por los que la mujer fue acusada son robo posesión de drogas.

La mujer conoció en julio a los hombres y en agosto en tres ocasiones separadas en clubes de Miami y Miami Beach.

NEW: Miami woman charged with stealing jewelry, luxury items from men she went home with after the club — LIVE with details 5pm on @NBC6 pic.twitter.com/C1lcNCUf1x

— Michael Spears NBC6 (@MikeSpearsNBC6) 29 de diciembre de 2016