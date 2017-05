Mueren dos personas al sumergirse su vehículo en la bahía en Venice

Mueren dos personas al sumergirse su vehículo en las aguas de la bahía de Jetty Park en Venice, el lunes 8 de mayo alrededor de las 4.30 p.m.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Venice, y la Oficina del Alguacil del condado de Sarasota, una van blanca cayó en el agua con una profundidad de 15 pies y se sumergió en su totalidad.

Miembros de la unidad marítima trataron de rescatar a las dos personas, sin embargo no tuvieron éxito. Varias agencias trabajaron para lograr localizar el vehículo, finalmente lo recuperaron con los cuerpos de las dos personas en su interior, un hombre y una mujer.

Las dos personas no ha sido identificadas, se está llevando a cabo una investigación y hasta el momento no se sabe si fue un accidente o si el conductor manejó a propósito hasta caer al agua.

SCSO and @sarasotapd divers utilizing lift bags in an attempt to bring the vehicle to the surface. pic.twitter.com/knATbBJ7YB

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) May 8, 2017