Una joven de 22 años murió en un accidente de hidrodeslizador en los Everglades (sur de Florida) al salir disparada del vehículo junto a los demás ocupantes, entre ellos sus padres y una hermana, informaron hoy medios locales.

El suceso tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando Elizabeth Goldenberg, de 22 años y recién graduada en Arte por la Universidad de Miami (UM), se encontraba con sus padres y una hermana a bordo de un hidrodeslizador en un paseo por una zona de canales de los Everglades.

Todavía por causas desconocidas, el piloto de la nave, Steve George Gagne, de 52 años, sufrió un accidente y todos los pasajeros salieron disparados por el impacto de la colisión, informó el diario Sun Sentinel.

Goldenberg y su hermana, Dana, de 20 años, fueron trasladadas de emergencia al hospital Kendall Medical Center, donde la primera murió poco después a causas de las heridas sufridas. Dana solo fue atendida de heridas leves, mientras que los padres resultaron ilesos.

La Policía investiga en estos momentos las causas del accidente, que podría conllevar la presentación de cargos criminales contra el piloto del hidrodeslizador.

El senador Marco Rubio expresó sus condolencias a la famila esta mañana por medio de Twitter.

Our prayers for family of UM student who died in Everglades boat crash day after graduation. https://t.co/dTLdGVs7k5

— Marco Rubio (@marcorubio) May 16, 2017