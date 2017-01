Muere un joven que se disparó dentro de una patrulla de la policía de Austin

Un joven falleció el domingo de forma extraña de un balazo en la cabeza cuando estaba en el interior de una patrulla de la policía de Austin, Texas.

El joven fue detenido por la policía local como sospechoso de un robo en una tienda, informó Univision en su sitio de Internet.

Zachary Anam, de 19 años, es el nombre del hombre que había sido arrestado el domingo por la tarde supuestamente por sustraer mercancía en el centro comercial Barton Creek.

Though a man was injured by a self-inflicted wound, I'm thankful that no officers or bystanders were injured today in Downtown Austin.

— Chief Brian Manley (@chief_manley) January 8, 2017