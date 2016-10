Movimiento ‘Black Lives Matter’ pide respeto para inmigrantes en Austin

El 20 de septiembre, Keith Lamont Scott fue asesinado por un policía afuera de su departamento en Charlotte, North Carolina. El incidente fue filmado por la esposa del afroamericano, Rakeyia Scott, quien pedía a los oficiales entre llantos que no le dispararan, e insistía que él no estaba armado.

Cuatro días antes, la policía en Tulsa, Oklahoma, había matado a Terence Crutcher, un afroamericano de 40 años que tampoco estaba armado.

La frecuencia desproporcionada de las muertes de los afroamericanos a manos de la policía dio vida a “Black Lives Matter”, un movimiento nacional conocido por la lucha contra el racismo hacia las personas de ascendencia negra.

En agosto, la organización anunció sus planes de “acabar con la lucha contra los inmigrantes negros”. El grupo incluyó por primera vez el tema de la migración, en particular un pedido para terminar con las redadas de inmigrantes, las deportaciones y asegurar su acceso a una defensa legal. Aunque se piense en los hispanos al hablar de migración, también hay inmigrantes negros que enfrentan los mismos desafíos. Aún más, según el Movement for Black Lives (movimiento por las vidas negras), los inmigrantes negros tienen tres veces más probabilidad de ser detenidos y/o deportados.

Creemos que los inmigrantes negros importan”, dijo Margaret Haul, fundadora de la sede de “Black Lives Matter” en Austin. “Este tema es importante para mucha gente porque es parte de la violencia tolerada por el Estado”.

El comienzo de un movimiento

El nombre “Black Lives Matter” (las vidas negras importan) ha aparecido en muchas de las noticias de los últimos años. Cada vez que muere un afroamericano a manos de la policía, resucita la pregunta: ¿Por qué es que generalmente no se responsabiliza a los oficiales de la policía por la muerte de afroamericanos?

“Black Lives Matter” se trata de los derechos de vida. El grupo dice que los afroamericanos han sido asesinados desproporcionadamente por la policía desde hace décadas, pero recién ahora se está prestando más atención gracias a la tecnología disponible para filmar estos incidentes.

El movimiento empezó en el año 2013 como un hashtag, una etiqueta usada en redes sociales para señalar un tema sobre el que gira cierta conversación, luego de la muerte de Trayvon Martin, un afroamericano de 17 años de edad de Florida que fue asesinado por el vigilante vecinal, George Zimmerman.

El vigilante declaró que disparó a Martin para defenderse, aunque Martin no iba armado. La corte de Florida absolvió a Zimmerman del cargo de asesinato, pero gran parte de la población reaccionó con furia ante tal veredicto.

Tres mujeres afroamericanas amigas, Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, dieron a conocer sus opiniones en redes sociales, usando por primera vez el hashtag #BlackLivesMatter. Esto desató un seguimiento para todos los que creen importante apoyar la justicia para las personas negras.

Al año siguiente, luego de que un policía hubiera matado en Ferguson, Missouri, a Michael Brown, un afroamericano de 18 años que no iba armado, se popularizó la frase “Black Lives Matter”. Los vecinos dijeron que las autoridades dejaron el cuerpo de Brown en la calle por cuatro horas sin atención médica. Además de las manifestaciones contra la policía, el resto del mundo comenzó a criticar la matanza en las redes sociales, utilizando el hashtag #BlackLivesMatter. Se criticaba también la tendencia de la policía de Estados Unidos a dispararle desproporcionadamente a afroamericanos aunque no vayan armados.

Los casos más conocidos de afroamericanos asesinados por oficiales de policía no son los únicos. En un artículo del Washington Post del 2014, varios investigadores independientes, incluso periodistas, activistas y académicos que estudian la justicia penal, dijeron que más de 1,000 personas mueren al año a manos de la policía en Estados Unidos. Según Mapping Police Violence (mapeando la violencia policial), una organización nacional que recoge datos de matanzas a manos de la policía, hubo más de 346 víctimas negras en 2015.

En Austin, varios casos similares han sido cuestionados. Harold Owens dijo al Austin American-Statesman en julio del 2016 que su primo Byron Carter Jr. murió a manos de la policía en Austin en el año 2011. En febrero, la policía de Austin mató a un afroamericano de 17 años, David Joseph; en mayo, el juzgado decidió no levantar cargos contra el oficial.

Hoy en día, “Black Lives Matter” es considerado el movimiento más importante de las últimas décadas en la lucha por la igualdad racial, con decenas de filiales en todo el país.

Inmigración: un tema para el movimiento

Black Lives Matter reivindica que toda vida debe ser respetada sin distinción de raza. Además de luchar contra la violencia de la policía, el movimiento se enfoca en el racismo hacia los inmigrantes.

Un reporte del Centro de Investigación Pew de abril del 2015 mostró que la cantidad de negros nacidos fuera de Estados Unidos ha llegado a un récord de 3.8 millones de personas, o 8.7% de la población negra. Pero esos números no incluyen a los inmigrantes indocumentados ni a los afrolatinos que no se identifican como negros. Alrededor de la mitad de los inmigrantes negros provienen del Caribe.

“Estamos tratando de capacitar y educar al público”, dijo Haul, de la división de “Black Lives Matter” de Austin, quien nació en Tanzania.

En Austin se encuentra la única sede oficial de “Black Lives Matter” en Texas. Si bien trabaja de forma independiente, sostiene muchas de las ideas principales del movimiento nacional.

En la reunión mensual de septiembre, dos miembros de Undocublack Network, una organización nacional que ayuda a que los inmigrantes negros e indocumentados tengan acceso a diversos recursos, hablaron sobre la necesidad de alzar las voces en nombre de los inmigrantes negros. Declararon que los inmigrantes negros suelen ser dejados fuera de “Black Lives Matter” y de temas de inmigración.

“Al incluir el tema, ‘“Black Lives Matter”’ muestra por escrito que existe apoyo para los indocumentados negros”, dijo Deborah Alemu, unas de las dos miembros de UndocuBlack que hablaron. “Como ya sabemos, una agenda necesita estar apoyada por acciones, así que esperamos ver qué tipo de campañas se hacen para asegurar que se solucionen estas exigencias”.

La conexión entre “Black Lives Matter” e inmigración no es nueva. Opal Tometi, cofundadora del movimiento nacional, también es la directora ejecutiva del Black Alliance for Just Immigration (la alianza negra para una inmigración justa), una organización basada en Nueva York que se enfoca en la justicia racial y los derechos de inmigración. Un reportaje que están por publicar, junto con la clínica de derechos de inmigración de la Facultad de Derecho de New York University, muestra que el 10.06% de los inmigrantes en las audiencias de expulsión son negros.

“Ya nos hemos juntado, hay inmigrantes negros involucrados en el activismo de la inmigración”, dijo Haul. “El tema de la inmigración es un tema de los negros”.