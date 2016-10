Mosca pone en apuros a Hillary Clinton durante el debate

Miles de usuarios en la redes sociales comentaron este incómodo momento que la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton tuvo un en el debate, cuando durante en una de sus intervenciones una mosca se posó en su cara.

la candidata no perdió el control y continuó hablando pero la insistente mosca regresó.

Las redes, siempre atentas a cualquier movimiento, no perdonaron y rápidamente hablaron de la anécdota surgida entre la mosca y la candidata demócrata.

Las redes sociales hicieron viral el penoso momento de la candidata demócrata y de inmediato rivalizaron el momento.

After Hillary lies about Emails a fly lands in her face. Why? Because flies are attracted to shit. Like the shit coming out of her #debate pic.twitter.com/zog65bJGpm

— Joe Biggs (@Rambobiggs) 10 de octubre de 2016