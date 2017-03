Migrante centroamericano acusa que “la migra mexicana te corretea”

Olman Pérez, un hondureño de 36 años de edad, vivió persecución de la “migra” mexicana.

“Estuvo sufrido (el viaje) y a la vez estuvo bien. Pasé persecución, de la migra, de los delincuentes, de la migra mexicana”, relata en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, a donde llegó a refugiarse mientras intenta cruzar hacia Estados Unidos.

“La migra mexicana te tiene que corretear pa’ no dejarte pasar en el tren”, dice.

En años pasados, cruzó de manera indocumentada y laboró en Nuevo México y Utah, pero fue deportado. Ahora busca volver al vecino país porque el dinero en Centroamérica no alcanza.

“Estoy buscando una mejor oportunidad, para ver si Dios me da la oportunidad de cruzar y buscar un trabajo y pues ayudar a mi familia”, cuenta.

Para el hondureño, en Estados Unidos, la agresión contra los indocumentados es más psicológica que por golpes, contrario a lo que ha experimentado en su paso por México.

“En Estados Unidos el abuso nomás es psicológico, acá (en México) es físico”, afirma.

“Allá desestabilizan familias, es psicológicamente. Los migras allá también te golpean, pero te golpean cuando los ofendes”.

En México, el peor abuso lo ha sentido de policías federales, pero no de los soldados.

“Los guachos se portan bien, porque a mí los guachos nunca me han hecho daño, y me han agarrado, me han encontrado en el tren y dicen ‘síguele tu camino, que te vaya bien’.

“Pero ya lo que es policía, esos me pasan báscula y me quitan todo, de pesos pa’ arriba, encendedores y todo, esos sí, los federales”, refiere.

En esta ocasión, tras cruzar a Chiapas, tomó el tren conocido como “La Bestia” y así llegó hasta Culiacán, Sinaloa, donde le robaron los 80 pesos que le quedaban y la mochila que portaba. De ahí viajó a Chihuahua hasta culminar en esta frontera.

Su plan en esta ocasión es trabajar unos dos meses en Ciudad Juárez mientras junta dinero para cruzar de manera indocumentada.