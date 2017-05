Aunque muchos no lo imaginarían y pese a que su trabajo es velar por la seguridad de los ciudadanos, los oficiales de policía también están expuestos a muchos peligros y situaciones curiosas.

Tal es el caso de un oficial de la policía de Orlando, quien el miércoles se enfrentó a una situación muy particular con un cisne.

Darrell Harbin y su novia captaron el momento en el que el oficial estaba siendo perseguido por el cisne en el parque Lake Eola, ubicado en el centro de la ciudad de Orlando, porque les pareció gracioso la situación que estaba enfrentando el oficial en ese momento.

Harpin compartió hoy en su cuenta de twitter el video donde se aprecia al oficial huyendo del animal.

Al ver la publicación, el Departamento de Policía de Orlando (OPD, por sus siglas en inglés) también compartió el video y le agradeció a Harbin por haberlo hecho, de igual manera le pidieron al cisne que dejara en paz a su oficial.

“No podemos exagerar los riesgos que nuestros oficiales enfrentan en el trabajo!”, manifestó OPD en su cuenta de twitter.

Hey Swan! Leave our officer alone! Thanks to @DHarb12 for posting….we can’t overstate the hazards our officers face on the job! https://t.co/sPT5ueGIwE

— Orlando Police (@OrlandoPolice) May 19, 2017