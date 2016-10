ÚLTIMA HORA: Un muerto y dos heridos al desplomarse un andamio

Los trabajadores se encontraban subidos al andamio de un edificio situado entre el bulevar Hallandalde Beach y la calle Ocean Drive de la cita ciudad cuando el armazón cedió repentinamente, recogió el canal local WSVN.

Dos de los hombres quedaron colgados aferrados a uno de los pisos y sufrieron heridas y un tercero murió, según el canal.

Construction accident on Hallandale Beach. Reports of scaffolding falling. At least one injured. Details @wsvn pic.twitter.com/Fqq0jFH7rn

— Brandon Beyer (@beyernews) 24 de octubre de 2016