Nombran nuevo CEO de Visit Florida tras polémico contrato con Pitbull

Debido a que se negaron a revelar detalles del polémico contrato con el cantante Pitbull, la directiva analiza remover a un alto ejecutivo de la agencia de turismo Visit Florida.

Este hecho empaña a la agencia de capital público y privado que promueve el Estado del Sol como destino turístico.

Este martes, el gobernador Rick Scott anunció que ha nombrado a Ken Lawson como director ejecutivo de Visit Florida.

Ken Lawson will fight for Florida’s tourism as President & CEO of @VISITFLORIDA https://t.co/B8gY0uBIXp

— Rick Scott (@FLGovScott) January 10, 2017