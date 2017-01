Madre cubana denuncia secuestro de sus hijos por el padre mexicano

Mientras llora desconsoladamente porque no ha visto a sus hijos desde el sábado 21, Arelis Hernández sólo espera que el padre de los niños no se los haya llevado ya a México.

Y es que la expareja de la madre cubana, de nombre Odair Pérez Vertii, es de origen mexicano, por eso tiene miedo de que él los haya “cruzado” de manera ilegal al país azteca.

Según contó la misma Arelis al diario El Nuevo Herald de Miami, Pérez Vertti le llamó el sábado para decirle que tenía ganas de ver a sus hijos y estar con ellos, por lo que ella accedió a que se los llevara un rato.

Sin embargo, preocupada porque los pequeños de uno y tres años de edad padecen de asma y necesitan nebulizaciones constantes, le llamó al hombre para saber cómo estaban y preguntarle a qué hora se los regresaría. Él le dijo “sí, ya te los voy a llevar”, pero cuando ella volvió a marcarle, ya nunca respondió sus llamadas.

“Cuando llamé (de nuevo) el teléfono ya estaba apagado, no había comunicación ninguna, me decidí a ir a donde estaba alquilando, cuando llegué a su casa todo estaba vacío, no había nada, nadie sabe nada de él, mi miedo es que crucen ilegalmente y que ya más nunca yo sepa de ellos, más nunca los pueda ver, ya más nunca tenga esperanza de tenerlos aquí a mi lado, se los pido de corazón”, rogó la mujer cubana.

“No sé nada de ellos, necesito tener respuestas, saber cómo están, saber cómo se encuentran, necesito que me ayuden, alguien que pueda ayudarme, darme explicación o tener noticias, pero a mí me urge porque ya no aguanto más esta angustia sin saber nada de ellos”, dijo Arelis a punto del llanto.

De acuerdo con El Nuevo Herald, la policía no la puede ayudar, en la Corte de Niños y Familia de Miami-Dade le dieron muy pocas opciones y, mientras busca desesperadamente ayuda para recuperar a los pequeños, teme que el padre se los lleve de Estados Unidos a México.