Donald Trump sent me two more letters asking for money. Here’s the timeline: he publishes my cell phone number, he ejects me from a press conference, he doesn’t give me an interview and then his campaign asks for money three times. Trump me ha vuelto a pedir dinero. Aquí están las últimas dos cartas que me llegaron. Así ha sido: primero publica mi número de celular, luego me expulsa de una conferencia de prensa, decide no darme una entrevista y luego me pide dinero tres veces.

A photo posted by Jorge Ramos (@jorgeramosnews) on Oct 7, 2016 at 7:27am PDT