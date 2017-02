FBI desarticula red de fraudes hipotecarios en Miami y arresta a 17

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) desbarató en Miami una red que llevaba a cabo fraudes hipotecarios.

De acuerdo a una nota publicada por el sitio de noticias Miami Diario, la acción del FBI logró la captura de 17 personas implicadas en dicho esquema el cual “conspiró para obtener fraudulentamente créditos hipotecarios para los compradores informales no calificados, de unidades en dos proyectos de condominios en la costa oeste de Florida: Portofino en Largo, también conocido como Indian Palms en Largo, Florida; y Bayshore Landing, en Tampa, Florida”, según la declaración oficial del FBI.

Los detenidos por el FBI fueron identificados como Michael Soto, Jr. (46 años), Hector Raul Santana (38 años), Michael Faraldo (52 años), Barbara E. Zas (46 años), María Rosa Díaz (45 años), Heberto Elias Gamboa (31 años), Michael José González (31 años), Jenny Nillo (50 años), Jaime Sola Jesús Ávila (59 años), Jorge Ángel Sola (31 años), Emily Marie Echavarria (50 años), Edward de la Cruz de Toledo y Yanet Huet (44 años), Carlos Mesa, Jr. (36 años), Yipsy Rabelo Clavelo (45 años), José Salaza (49 años) y Cynthia Velásquez (39 años).

Según la información proporcionada por el FBI, entre 2007 y 2008, los acusados conspiraron para cometer un fraude hipotecario complejo contra varios prestamistas asegurados por la FDIC.

El documento de la fiscalía que transcribe el sitio de noticias Miami Diario, describe el complejo en el que cada uno de los detenidos jugó un papel importante para lograr su objetivo:

“Miguel Soto, Jr. era el director en funciones de dos compañías de Florida, que vendió las unidades de condominio a los compradores no cualificados a través de Indian Palms Holdings. Hector Raul Santana sirvió para esos fines como Director de Ventas para Indian Palms Holdings, LLC.”

“Mientras que María Rosa Díaz, se desempeñaba como presidente de Crisvan Investment Group, Inc., un agente de negocios con sede en Miami que preparaba las hipotecas, presentando solicitudes de préstamos fraudulentos a los compradores no calificados y los documentos justificativos de los prestamistas.”

“Miguel Faraldo, Jenny Nillo, Jorge Ángel Sola, y Heberto Elias Gamboa, operaban empresas de makerting que fueron utilizadas para blanqueos de fondos de préstamos obtenidos fraudulentamente y perpetuar el esquema de fraude”, según se indica.

“En particular, Faraldo, operaba, All Florida Marketing, Inc., Nillo y Jorge Sola, operaban la compañía, One Stop Consulting Solutions, Inc., y Gamboa el Grupo de Gestión HHWC, Incorporado.”

“Soto Santana, Faraldo, Zas, Díaz, Nillo, Jaime Sola, Emily Echavarria, Eduardo Cruz Toledo, y otros que fueron acusados de conspiración, reclutaban compradores no calificados para la compra de unidades en Portofino en el Largo y Bayshore Landing. Estos compradores no calificados incluyen a Michael González, Yanet Huet, Carlos Mesa, Jr., Yipsy Rabelo Clavelo, José Salazar, Jorge Sola, y Cynthia Velasquez.

Según las investigaciones del FBI, “Soto Santana, Faraldo, Zas, Díaz, Nillo, Jaime Sola, Echavarria, Cruz, y otros conspiradores, hicieron declaraciones fraudulentas para beneficio de los compradores no calificados para influir sus compras”.