Fallece Servilio Pérez, líder del exilio cubano en Miami

El líder el exilio político cubano, Servilio Pérez Gómez, falleció en Miami, Florida, a los 91 años de edad, informó el sábado 24 de diciembre un grupo cubano-estadounidense que defiende la libertad de prensa.

Nacido en la provincia cubana de Pinar del Rio, Pérez Gómez, quien también fue prisionero político, murió el jueves 22 de diciembre, según señaló el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba (Exilio), conocido como CNP.

“Fue un hombre dedicado al servicio incansable de Cuba, sus tradiciones y de toda nuestra comunidad”, destacó la organización en un comunicado.

Los servicios funerales se llevaron a cabo el sábado y los restos del exiliado serán enterrados en el cementerio Dade South Memorial Park, informó la organización.

“Me entristeció enterarme del fallecimiento de Servilio Pérez, un líder del exilio que sufrió doce años como preso político del régimen de la dictadura cubana”, expresó el congresista por Florida, Mario Díaz-Balart, tras conocer el deceso.

El congresista cubano-estadounidense destacó el trabajo de Pérez como presidente de la organización Panteón de los Hermanos de la Fe y su vinculación con otras “que apoyan una Cuba libre y democrática”.

Today the Miami Cuban-American community lost a legend, Servilio Perez, a prisoner in Castro's prison for 12 years #HeBeatFidel #CubaLibre pic.twitter.com/d57dUjwFCC

— Rep. Jose Felix Diaz (@josefelixdiaz) December 23, 2016