El colapso de una estructura ubicada en el 1450 Brickell Avenue de Miami dejó al menos cuatro personas lesionadas el miércoles por la tarde, alrededor de las 5:00 pm. La circulación de peatones entre las calles 14 y 16 de la zona permanecían cerradas ayer.

Según El Nuevo Herald, la estructura se desplomó de un edificio en construcción que lleva levantados 35 pisos de un total de 70 que están previstos. Los residentes comentaron en las redes sociales y compartieron lo que estaba pasando en la zona.

#BREAKING Standby for LIVE update from Brickell where there is a construction accident with reported injuries. @nbc6 pic.twitter.com/o1wOgw2iTD

#BREAKING Pics sent to me where crews are responding to a structural collapse at Echo in Brickell. @nbc6 pic.twitter.com/dhrzijykkW

— Jamie Guirola (@jamieNBC6) October 19, 2016