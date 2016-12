Mexicanos en EE.UU. se quieren mudar a Canadá

Los mexicanos residentes en Estados Unidos se han vuelto locos con las búsquedas a través de redes sociales para averiguar acerca del trámite para emigrar a Canadá.

Este país es visto como una buena opción para huir de la tan anunciada política de mano dura contra los inmigrantes en el país, que se cree llegará con el mandato de Trump.

Según informa la agencia Notimex, muchos de esos mexicanos hablan inglés y tienen ahorros en dólares y ya tienen experiencia para moverse en un país anglosajón.

Las consultas para saber cómo emigrar hacia el vecino país se han incrementado y algunos restaurantes de comida mexicana en Canadá ya les dan la bienvenida.

In Canada, immigrants are encouraged to bring their cultural traditions with them and share them with their fellow citizens. pic.twitter.com/MOuStZbSX7

— Canada (@Canada) 9 de noviembre de 2016