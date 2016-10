Melania Trump en medio de la polémica por su vestuario en el debate

El atuendo que lució Melania Trump la noche del segundo debate presidencial, la tiene en medio de la polémica.

El nombre de la esposa del candidato presidencial republicano tomó relevancia en las redes sociales, luego de que se comprobara que la blusa que usó Melania hace relevancia al ‘feminismo’ debido al nombre que lleva en las salas de venta.

Para la mala suerte de la exmodelo, la blusa marca ‘Gucci’ que lució esa noche, fue nombrada por los diseñadores como ‘pussy-bow’, según el sitio de internet Net-A-Porter, que la tiene a la venta con un costo de 1,100 dolares.

De acuerdo a los expertos de moda, la blusa de marca italiana vende perfecto para usarse un fin de semana.

La polémica surge debido a que el atuendo de Melania fue seleccionado en medio del escándalo que envuelve a Donald Trump, por un video en donde habla sin ningún tipo de pudor en contra de una ex presentadora de televisión y hace comentarios ofensivos usando la palabra ‘pussy’, en varias ocasiones.

Estos comentarios fueron reprobados por Melania en un comunicado de prensa donde afirma que son: “inaceptables y ofensivos.

Los expertos aseguran que este modelo de camisa no es sino el regreso de una moda muy popular entre las mujeres de la década de los 70, que empezaron a migrar a los trabajos ocupados tradicionalmente por hombres, y que sintieron la necesidad de imitar, de alguna manera, la corbata que ellos llevaban.

“Fue así como se pusieron de moda unas blusas con lazos en el cuello que bautizaron como ‘pussy-bow’, justo como los lazos decorativos que le anudaban a los pequeños gatos”, detallan expertos.

Campaign spokeswoman says this was not intentional. https://t.co/Yuka1Pli2j

— Sopan Deb (@SopanDeb) 10 de octubre de 2016