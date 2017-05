May the Fourth: qué es, cuándo es y por qué se celebra

May the Fourth es tal vez una de las fechas más importantes para los fanáticos de Star Wars, es un día representativo en el que todos los fans muestran su amor por la saga de ciencia ficción.

Happy #StarWarsDay! Characters from #StarWars sing “All Star” by Smash Mouth on youtube.com/fallontonight! ???? #FallonTonight #maythe4thbewithyou A post shared by The Tonight Show (@fallontonight) on May 4, 2017 at 9:42am PDT

Mira a continuación los datos más importantes de esta fecha.

¿Qué es May the Fourth?

Es la fecha no oficial de Star Wars, se asocia con la famosa frase Jedi: “Que la fuerza te acompañe” que en inglés traduce “may the force be with you”.

¿Cuándo es May the Fourth?

Como su nombre en inglés lo indica, se celebra el 4 de mayo. Uno de los primeros récords que existen sobre el May the Fourth son de 1979, 2 años después del estreno de esta película.

Cuando Margaret Thatcher ganó las elecciones, una pauta publicitaria en el London Evening News decía, “May the forth be with you Maggie, congratulations”.

???????? pew pew! ???????? #maythe4thbewithyou #starwars #onehappygirl #pewpew #thursday A post shared by Jacklynn Gonzalez (@hakleenj9) on May 4, 2017 at 10:25am PDT

¿Por qué se celebra?

El mes de mayo es muy importante para los fanáticos de Star Wars. Las primeras 6 películas fueron estrenadas en mayo y George Lucas, su creador, cumple años en mayo.

