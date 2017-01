Markeith Lloyd entra en lista de los hombres más buscados

Agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Orange y del Departamento de Policía de Orlando, siguen tras la pista de Markeith Lloyd de 41 años, buscado por la muerte de una mujer policía que fue baleada el lunes por la mañana.

Tras la intensa búsqueda, hoy autoridades incrementaron la recompensa de 60 mil a 100 mil dólares, para quienes den información que ayude con la captura de Lloyd quien hoy entró en la lista de los hombres más buscados.

A Lloyd se le busca desde el 13 de diciembre pasado, sospechoso de la muerte de una mujer embarazada que al parecer era su novia y fue asesinada a tiros frente a su casa, infomaron las autoridades.

Según los registros oficiales, Lloyd ha sido arrestado en más de 20 ocasiones. En el momento de disparar en Walmart, usaba un chaleco de seguridad.

Orlando's tragedy is another reminder of the dangers in this profession. Thoughts and prayers to @OrlandoPolice and @OrangeCoSheriff pic.twitter.com/3cROKlcWR7

— Chief Jim Ferraris (@chiefferraris) January 10, 2017