María Celeste reclama a Trump y la atacan

La periodista de Telemundo, María Celeste Arrarás no se calló nada. Y es que a través de sus redes sociales, la popular conductora reclamó al gobierno de Trump los supuestos abusos de los que son víctimas cientos de migrantes en el campo y las consecuencias de eliminar los límites a las emisiones contaminantes, algo que afirma, dañaría la salud de muchos hispanos trabajadores.

Arrarás escribió en Facebook que lamentaba la situación por la que atraviesan miles de migrantes, además se quejó de la última decisión de Trump, la cual consistió en un decreto para abandonar los límites a las emisiones contaminantes.

Ella explicó que: “desde que el presidente Trump nominó a Scott Pruitt, para dirigir la importante Agencia de Protección Ambiental (EPA) se supo de inmediato que no era una buena idea. Al igual que el presidente Trump, Pruitt no ve la importancia de esa agencia que regula a las fábricas y compañías, entre otras cosas, para evitar la contaminación de nuestro aire y del agua potable. Es irónico que Pruitt ha demandado varias veces a la agencia que ahora dirige y ha luchado gran parte de su vida en contra de la misión de la EPA”.

Y agregó que Pruitt se “negó a rechazar la conclusión científica de los propios expertos en seguridad química de la EPA que bajo la administración de Obama recomendaron que uno de los insecticidas más utilizados fuese prohibido permanentemente en granjas en todo el país debido a el daño que causa potencialmente a los niños y a los trabajadores agrícolas”.

María Celeste incluyó como referencia un artículo del diario The New York Times, donde hacía referencia a la decisión de Pruitt, quien dice, “rechazó una petición presentada hace una década por dos grupos ambientalistas que habían pedido que la agencia prohibiera todos los usos del clorpirifos”.

La conductora de Telemundo dijo que el producto químico fue prohibido en el año 2000 para su uso en la mayoría de los hogares, sin embargo explica que todavía hoy se utiliza en cerca de 40 mil granjas en unos 50 tipos diferentes de cultivos, “que van desde las almendras a las manzanas”.

Por lo que a finales del año pasado, los científicos concluyeron que la exposición al producto químico que ha estado en uso desde 1965 estaba potencialmente causando consecuencias significativas para la salud, “como el aprendizaje y la disminución de la memoria, especialmente entre los trabajadores agrícolas y los niños pequeños que pueden estar expuestos a través del agua potable y otras fuentes”.

La periodista finaliza diciendo que el rol de la EPA es de vital importancia para la salud de la tierra,el aire y el agua y para la nuestra, sin embargo añade que el nuevo gobierno federal le está quitando todos los recursos como parte de la meta del presidente Trump que ha dicho abiertamente que quiere eliminarla, algo que le preocupa a la conductora.

Algunos de sus fans apoyaron esa decisión, pero hubo otros que la cuestionaron por lo que ella les explicó a qué se refería. Un usuario le dijo: “Ah pues … qué se le va hacer… el trabajo (es) digno…peor es andar robando”.

Rápidamente la periodista le contestó que no había comprendido lo que ella quería decir: “Creo que no entendiste. No hay derecho a exponer a esta pobre gente a químicos peligrosos. Por lo general son personas en extrema pobreza que necesitan esos trabajos y tienen que escoger entre dejar de alimentar a sus hijos o exponerse a los químicos. Para ellos que son gente decente-robar no es una opción”. Y uno más la volvió a criticar: “Eso lo descubrieron en el periodo de Obama, pero ella hasta hoy se pone a publicar, como se nota que no es ecuánime con la información”.