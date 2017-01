Marcha por la inclusión social

Será a favor de la justicia social y de los derechos humanos. Será por las mujeres, por los inmigrantes y por las comunidades LGBTQ. Será también por los que no tienen voz.

Ese es el objetivo de los organizadores de una marcha que busca unir a los que están a favor de la igualdad, de la equidad social y de la inclusión de las minorías.

Este próximo 21 de enero, un día después de que Donald Trump haya juramentado como presidente, se espera que miles de personas, en su mayoría mujeres, se reúnan en distintas partes del país, para manifestarse en una decena de marchas pacíficas alrededor de toda la nación.

En Atlanta el evento también tendrá lugar bajo el nombre ‘Atlanta March For Social Justice and Women’.

“No somos un evento anti-Trump. Nuestro objetivo es reunir a la gente sin importar su preferencia política. Gente que apoya la igualdad, la inclusión y los derechos humanos”, explicó Janel Green, una de las organizadoras de la iniciativa.

La jornada dará inicio a la 1:00 de la tarde y el colectivo partirá del Center for Civil and Human Rights, en el 100 Ivan Allen Jr. Blvd. La meta será caminar hasta el Capitolio Estatal de Georgia.

Los organizadores de la marcha dijeron además que esperan convocar a miles de personas.

“Esperamos que cerca de 20,000 asistentes se unan. Queremos unirnos a favor de los derechos sociales. Porque los derechos sociales son los derechos humanos. Queremos enfatizar que en Georgia, esto es acerca de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías y de los derechos de las comunidades LGBTQ”, destacó Geral Griggs, otro de los colaboradores y miembro de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, conocida por sus siglas en inglés como NAACP.

La organización del evento y la temática en torno a la marcha han cobrado notoriedad en las redes sociales, en donde se creó el hashtag #WhyImarch.

A partir de esa conversación, un decena de mujeres y usuarios de las redes han respondido por qué se unen a la iniciativa.

“Yo marcho porque mi hermana es birracial, tiene Síndrome de Down y quiero que viva en un país donde no tenga que experimentar racismo o discriminación”, “Yo marcho porque no me puedo quedar callada ante las desigualdades raciales, la opresión, la injusticia y la división…”, “Yo marcho por esas mujeres que no tienen una voz, que están marginadas y privadas de sus derechos. Marcho para que sean honradas y escuchadas” y, “Yo marcho por todas esas voces oprimidas”. Esas son solo algunas de las expresiones publicadas en la página del evento en Facebook, por las mujeres y hombres que participarán de la marcha.

La organización también invitó a otras a unirse y ser parte del encuentro masivo. ■