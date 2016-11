Madre sueña con trabajo fijo y más terapia para su hijo

Maricela García conoce a conciencia la ruta y horario del autobús número 1 , pero eso no significa que sea fácil llevar a su hijo, Raymond Martínez-García, quien es propenso a tener infecciones del oído y complicaciones médicas, a un hospital cuando este se enferma.

La última vez le tomó una hora y cuarenta minutos en tres autobuses y con el comportamiento de Raymond molestando a otros pasajeros, dice ella.

“Cuando Raymond está hiperactivo y gritando, no es muy agradable”, comenta.

Raymond, de 9 años, ha sido diagnosticado con autismo, síndrome de deficiencia de atención e hiperactividad y síndrome de Renpenning, una condición que se caracteriza por el tamaño reducido del cráneo, dificultades intelectuales y retrasos en el desarrollo. Él no habla, pero sonríe, frunce el ceño, grita, fija la mirada y a veces usa señas.

García, de 42 años, lo cría ella sola, en un apartamento del sur de Austin que está parcialmente subsidiado por Foundation Communities, una organización sin fines de lucro local. El padre de Raymond se fue cuando García estaba embarazada. García depende del salario que recibe por su trabajo de medio tiempo cuidando a otras personas con discapacidades. A ella le gustaría recibir entrenamiento para poder subir a un puesto de asistente de enfermera, un trabajo de tiempo completo donde pudiera ganar suficiente para estar en un apartamento no subsidiado y para pagar por cuidado infantil.

Originaria de Reynosa, Tamaulipas, a García le preocupa perder su visa y está trabajando con un abogado con una rigurosa fecha límite para poder volver a solicitarla. Pero lo que más le preocupa es su hijo, cuya terapia se ha reducido drásticamente en los meses recientes debido a los recortes en financiamiento.

Criar a cualquier niño con una discapacidad es un reto. Criar a un niño con discapacidades en el desarrollo como los de Raymond, sin ayuda, con un trabajo de medio tiempo que paga $8.61 la hora, presenta una serie de obstáculos.

Para Raymond la rutina es fundamental. García lo levanta cada mañana a las 6 a.m. y lo sube al autobús de la escuela a las 6:30 a.m. Mientras él está en la escuela ella trabaja como asistente de cuidado en el hogar. Ella está en la casa para cuando Raymond regresa de la escuela a las 3:30 p.m. para ayudarlo con las terapias de relajación y supervisar sus juegos hasta que es hora de la cena y de dormir. Cuando logra robarse 45 minutos para ella misma, ella ve un episodio de la serie The Blacklist en NBC.

Ella ahorra para poder comprar los artículos de terapia que su hijo necesita. Tiene una cuchara con peso y una pelota con peso, pero todavía no le alcanza para comprar una cobija con peso que lo ayude a dormir tranquilo durante la noche. Su apartamento está meticulosamente organizado pero casi vacío, no hay tapetes en el piso que puedan amortiguar sus terapias, no hay cajones o armarios para poder guardar juguetes, ropa o documentos.

La mayoría del tiempo Raymond es un niño feliz. Le gusta jugar afuera. Sus cosas favoritas son: pelotas y globos.

A su mamá le encanta cuando puede conseguirle un globo en la tienda y verlo jugar con él toda la tarde.

“Cada cumpleaños le doy un globo”, dice ella. “Feliz, feliz”.

Para donar a esta u otra familia, visite community.statesman.com/donate.php

Con información de Elizabeth Findell.