Madre hispana denuncia negligencia (VIDEO)

Una madre hispana dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para que su hijo tenga la seguridad que merece en la escuela.

Aurelina Suriel lleva semanas alarmada por la situación que vive su pequeño en la escuela intermedia Duluth Middle School, en el condado de Gwinnett. Todo a raíz de una pelea en la que se vio envuelto el pasado 2 de noviembre.

Según contó la mujer, el alumno de séptimo grado, que padece de un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, hiperactividad e impulsividad, conocido por las siglas ADHD, ha sido víctima de bullying y poco o casi nada ha hecho el plantel escolar por supervisar el asunto.

De acuerdo con la madre, el menor se vio involucrado en una trifulca con siete u ocho niños.

El episodio se produjo dentro de uno de los baños de la escuela durante un cambio de clases y el preadolescente recibió varios golpes que lo dejaron inconsciente. La pelea fue grabada con un celular y posteriormente publicada en las redes sociales, lo que alarmó aun más a la joven madre.

“A eso de las 11 de la mañana me llamaron y me dijeron que mi hijo se había caído en el baño. Que mi hijo tenía un golpe bien fuerte detrás de la cabeza. Pregunté cómo había pasado eso y me dijeron que estaba peleando en el baño. Les pregunté si había sido un golpe accidental o por una pelea. Me dijeron que me explicarían al llegar a la escuela. Cuando iba de camino seguía llamando a la escuela para saber el estatus del niño. Ahí fue cuando más me alarmé. Lo escuché asustado, angustiado y pidiendo ayuda. Cuando íbamos de camino vomitó incluso hasta tres veces”, relató.

Sin embargo, una de las cosas que más le preocupa a Suriel es la “mala supervisión que se emplea en la escuela”, pues es la tercera vez que ocurre algo así.

“¿Cómo es posible que hubo otra pelea en el baño y no se dieron cuenta, otra vez? ¿Cómo es que si la maestra ve que tantos niños de una sola clase entran todos juntos al baño no supervisa? En el video que me mostraron vi cómo lo dejaron tirado en el baño… Es inaudito. Y al final hasta lo suspendieron”, lamentó Suriel.

MundoHispánico contactó a las autoridades escolares del condado de Gwinnett y ante las preguntas de si existía un reporte policial de los hechos o qué estaba haciendo el plantel por la seguridad del estudiante en situaciones como esta, respondieron que “no hubo un reporte policial descriptivo de los hechos porque fue una pelea mutua entre los estudiantes”.

De igual manera, señalaron que “en las otras ocasiones no se han tomado medidas correctivas porque no se han reportado los sucesos a las autoridades escolares”, manifestó Bernard Watson, director de Relaciones Comunitarias de las escuelas públicas del condado de Gwinnett.

El portavoz señaló además que harán lo posible por reunirse con la madre y hablar sobre la situación, a la vez que enfatizó en que “lo que quieren es la seguridad de todos los estudiantes”. No obstante, esas medidas no parecen consolar a Suriel, quien además refutó esas declaraciones y dijo que sí ha ido varias veces a la oficina de la directora de la escuela, Deborah Fusi, para buscar una solución al asunto.

“La primera vez le rompieron los lentes, la segunda, le golpearon la cabeza. Y ahora esto. Esto continúa y continúa”, manifestó Suriel.

“Siento impotencia porque las veces que he ido a hablar, me dan la misma respuesta. Me dicen que van a trabajar, que van a resolver esto y nunca lo hacen. Siento que me dicen las cosas para mantenerme tranquila. Esta vez, no quisiera dejarlo así. Lo más triste es la falta de empatía conmigo como mamá, con él como estudiante. Desde entonces mi hijo se despierta cada noche preguntando qué pasó”, agregó la mujer.